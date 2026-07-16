19-летнего астанчанина оштрафовали за передачу доступа к банковскому счету

19-летний житель столицы стал фигурантом уголовного дела после того, как передал посторонним лицам доступ к своему банковскому счету, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Молодой человек искал подработку в интернете и откликнулся на объявление о «легком заработке» в социальной сети. После перехода в один из мессенджеров неизвестные предложили ему за денежное вознаграждение открыть банковский счет на свое имя и предоставить доступ к нему якобы для проведения операций с криптовалютой.

Следуя полученным инструкциям, молодой человек дистанционно открыл счет и передал третьим лицам логин и пароль от мобильного банковского приложения. Таким образом, неизвестные получили возможность распоряжаться его счетом. За это он получил 30 тысяч тенге.

Позже выяснилось, что счет использовался для проведения финансовых операций, связанных с мошенничеством, в том числе для перевода денежных средств, полученных преступным путем.

В суде государственный обвинитель представил доказательства виновности подсудимого. Ему назначили штраф в размере 50 МРП — 216 250 тенге.

Приговор вступил в законную силу 29 мая 2026 года.

Прокуратура столицы напоминает, что передача посторонним лицам банковских счетов, платежных карт, реквизитов, а также логинов и паролей от мобильных банковских приложений может повлечь уголовную ответственность.