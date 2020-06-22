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19 лет не платил алименты своим детям мужчина в Павлодарской области

22 Июня 2020 15:27
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19 лет не платил алименты своим детям мужчина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года полиция Павлодарской области установила 53 неплательщика алиментов, из них 16 – в России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Стражами правопорядка установлен житель области, не плативший алименты своим детям19 лет. Местонахождение 35-летнего нерадивого отца, находившегося в розыске с 2011 года за злостное уклонение от уплаты алиментов, сотрудники полиции установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Аксу», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчина задолжал детям 3 618 589 тенге, отметили стражи порядка. В его отношении начато досудебное расследование по статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» УК РК.

Полиция установила 23 автомобиля отцов, задолжавших алименты своим детям. Кроме того, сведения об их транспортных средствах внесли в автоматизированные системы «Автопоток» и «Интегра».

«С начала 2020 года полицейскими установлено 53 неплательщика алиментов, из них на территории Российской Федерации - 16 человек», - добавили в ДП региона.


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#Павлодарская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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