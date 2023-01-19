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19 криптобирж намерены зарегистрироваться в МФЦА

19 Января 2023, 11:09
19 криптобирж намерены зарегистрироваться в МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Международном финансовом центре «Астана» зарегистрировались восемь криптобирж, еще 19 планируют зарегистрироваться. Об этом сообщил председатель правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В экосистеме МФЦА зарегистрировано восемь криптобирж, еще 19 - намерены зарегистрироваться. Официальной статистики нет, сколько необеспеченных криптоактивов. По некоторым оценкам, количество пользователей криптоактивов в Казахстане измеряется от 100 тысяч граждан до миллиона граждан. Если говорить про общие объемы, то есть тоже разные оценки - от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиард», - сообщил в ходе пленарного заседания Сената Ернур Рысмагамбетов.

В МФЦА считают, что закон о цифровых активах в Республике Казахстан позволит урегулировать и мониторить все процессы в сфере майнинга.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената вернули в Мажилис закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки.

Цель закона - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.


Фото: kriptokoin.com


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