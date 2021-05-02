РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:59, 01 Май 2021 | GMT +6

    19 коробок конфет вынес за пазухой из магазина житель СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодой человек объектом кражи выбрал конфеты. За пазухой он вынес из магазина 19 коробок сладостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, кражу выявила владелица магазина. Недостача обнаружилась при учете. Женщина несколько дней просматривала записи камер видеонаблюдения, установленные в магазине. «Конфетным» воришкой оказался молодой человек. Буквально за минуту он положил за пазуху 19 коробок на сумму в 25 тысяч тенге.

    «Оперативники сразу опознали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественное преступление горожанин. Похищенное он успел продать. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража», - рассказал начальник 2-го отдела полиции города Руслан Сыздыков.

    В департаменте добавили, что важно вовремя обращаться в полицию. Это значительно увеличивает шансы раскрытия преступлений «по горячим следам» и вероятность возвращения похищенного имущества. Помогают и камеры видеонаблюдения. В большинстве случаев кражи в местах, где они установлены, раскрываются в дежурные сутки.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!