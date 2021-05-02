19 коробок конфет вынес за пазухой из магазина житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодой человек объектом кражи выбрал конфеты. За пазухой он вынес из магазина 19 коробок сладостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, кражу выявила владелица магазина. Недостача обнаружилась при учете. Женщина несколько дней просматривала записи камер видеонаблюдения, установленные в магазине. «Конфетным» воришкой оказался молодой человек. Буквально за минуту он положил за пазуху 19 коробок на сумму в 25 тысяч тенге.

«Оперативники сразу опознали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественное преступление горожанин. Похищенное он успел продать. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража», - рассказал начальник 2-го отдела полиции города Руслан Сыздыков.

В департаменте добавили, что важно вовремя обращаться в полицию. Это значительно увеличивает шансы раскрытия преступлений «по горячим следам» и вероятность возвращения похищенного имущества. Помогают и камеры видеонаблюдения. В большинстве случаев кражи в местах, где они установлены, раскрываются в дежурные сутки.