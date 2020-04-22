19 казахстанцев задержали в Южной Корее из-за потасовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Южной Корее за потасовку задержаны 19 казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«18 апреля в одном из городов Южной Кореи произошла потасовка с участием граждан Республики Казахстан, нелегально находящихся в данной стране», - сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия местной полицией задержаны 19 граждан РК.

«Консульский отдел Посольства РК в Южной Корее выясняет подробности произошедшего. Наши дипломаты держат на контроле данный вопрос и находятся на связи с местной полицией и миграционной службой», - добавили в ведомстве.