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19 кандидатов будут участвовать в выборах депутатов Мажилиса по партсписку ОСДП

2 Февраля 2023, 12:23
19 кандидатов будут участвовать в выборах депутатов Мажилиса по партсписку ОСДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам съезда, партия приняла решение участвовать в предстоящих выборах депутатов Мажилиса.

«Сегодня очень важный съезд, очень важное мероприятие. В Казахстане проходят важные трансформации», - сказал председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

В список кандидатов от партии в Мажилис вошли 19 человек, включая лидера партии Рахимжанова. Шесть человек будут участвовать в выборах по мажоритарной системе.



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