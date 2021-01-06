19 избирательных участков для военнослужащих срочной службы и курсантов организованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны определили задачи на ближайший период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Руководителем оборонного ведомства заслушаны доклады должностных лиц об итогах проведения праздничных дней, в ходе которых был обеспечен необходимый уровень боевой готовности, противодиверсионной безопасности военных объектов, а также воинской дисциплины.

Главнокомандующими доложено о результатах подготовки по специальности, которая завершена в конце декабря 2020 года, и о начале слаживания отделений. Генеральному штабу поручено организовать контроль за качеством проведения занятий, полнотой усвоения личным составом знаний и формированием необходимых умений. Обращено внимание на недопустимость формализма и упрощенчества при подготовке войск.

Отдельно рассмотрен вопрос об участии военнослужащих в предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента. Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что это очень ответственное и знаковое мероприятие в жизни страны. Поэтому необходимо дать каждому возможность проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

Офицеры, военнослужащие по контракту и гражданский персонал Вооруженных сил будут принимать участие в выборах по месту жительства. Для военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений в воинских частях и учреждениях Министерства обороны созданы 19 избирательных участков.

В соответствии с действующим законодательством, а также с учетом санитарно-эпидемиологических мер, на эти участки могут быть допущены доверенные лица и наблюдатели. Руководитель оборонного ведомства подчеркнул необходимость строгого соблюдения Закона «О выборах» в ходе проведения голосования, а также поддержания правопорядка и воинской дисциплины среди личного состава.