19 июня планируется спецрейс из Москвы в Алматы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации сообщает об изменении формата работы с гражданами РК, изъявившими желание вернуться на Родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

Информация о планирующихся специальных авиарейсах будет размещаться на данном сайте и аккаунтах Посольства в социальных сетях.

В связи с этим, прием заявок на возвращение на Родину с 15 июня приостанавливается. При этом работа с ранее принятыми заявками продолжится в приоритетном порядке.

Ближайшая дата авиарейса – 19 июня 2020 года по маршруту «Москва – Алматы».

Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании «Скат» ( см. ссылка ).

Помимо граждан Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств при наличии следующих условий:

– обладатели вида на жительство Казахстана;

– члены семей граждан Казахстана (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);

– лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

– лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании и др.;

– лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну.

При этом граждане России могут въехать в Казахстан только по загранпаспорту.

Дополнительная информация о правилах въезда в Казахстан см. здесь ссылка