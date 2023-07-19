19 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родилась- политический деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Новосибирской области (РСФСР). Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1977).

Трудовая деятельность: секретарь, делопроизводитель, судебный исполнитель народного суда Советского района г. Алма-Аты (1971-1977); консультант, старший консультант Министерства юстиции Казахской ССР (1977-1981); судья Алма-Атинского городского суда (1981-1987); судья Московского райсуда г. Алматы (1987-1995); судья, председатель коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда Республики Казахстан (1995-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2011-2017); член Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

Награждена орденом «Курмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетным знаком судейского сообщества Республики Казахстан «Үш Би»; Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи (2015).

назад (1960) родился- филолог, литературный критик, режиссер, сценарист.

Окончил Казахский педагогический институт им. Абая. Трудовая деятельность: первый заместитель председателя правления ЗАО «Республиканская корпорация телевидения и радио Казахстана» (2001-2002); председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (2002-2006); художественный руководитель продюсерского центра «Ел» (с 2007 года).

Автор фильмов «Ожидание света», «Столицы Великой степи», «Сны пантеонов Мангыстау», «Хроника утраченного света», «Цветные болезни» и др., книг «Девятихвостая белая лисица», «Волшебная флейта», «Танцующая птица», либретто балета «Жезтырнак», переводов.

назад (1964) родился- аким Западно-Казахстанской области.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-экономист (1990); Каспийский общественный университет, юрист (2004).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Есенсайский» Тайпакского района Уральской области (1981-1982); экономист спецхозобъединения с. Узынколь Теректинского района (1991); главный экономист спецхозобъядинения с. Узынколь Теректинского района (1991-1995); сотрудник крестьянского хозяйства с. Узынколь Теректинского района (1995-1997); главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса «Айтиево» с. Узынколь Теректинского района (1997-1999); директор крестьянского хозяйства «Акжол» с. Узынколь Теректинского района (1999-2001); начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения (2001-2002); директор дома-интерната общего типа г. Уральск (2002-2003); заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области (2003-2005); заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО (2005-2008); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО (2008-2010); начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области (2012-2015); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2016); аким г. Уральск (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке (2020-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

назад (1979) родился– руководитель Общественного Фонда поддержки талантов «Дара», сопредседатель партии «Respublica».

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил исторический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби (2000); Академию экономики и права, финансы и кредит (2011); КазНУ им Аль-Фараби, факультет международных отношений (2015).

Успешно участвовал в играх КВН, стал капитаном команды Высшей лиги КВН «Астана.kz» (позднее - «Казахи»). В 2003 году признавался лучшим КВН-щиком Казахстана и в 2006 году лучшим КВН-щиком России. В начале 2000-х годов Нурлан Коянбаев стал работать на казахстанском телевидении в качестве внештатного сценариста. Принимал участие в ряде развлекательных телепроектов «Алматы - моя первая любовь», «Намыс Дода», «Тойбастар», «Қызықстан», «Қызық радиосы», «Шатақхана». Был автором и продюсером телепроектов «Қыздар-ай», «Қазақша концерт», «Әңгіме болсын», «Әзіл студио» скетч-шоу, «Ризамын» - шоу со скрытой камерой. 14 октября 2013 года стал ведущим новой передачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале «Qazaqstan», выходящей в формате «Late-night talk show». В феврале 2017 года стал генеральным продюсером РТРК «Казахстан». Является учредителем ТОО «Kazteleproduct» и совладельцем ТОО «Большая восьмерка», креативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

Награждён медалью «Милосердие» (2021) и медалью «Шапағат» (2021).