19 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился ДОСКЕН Галым Толембекович — филолог, литературный критик, режиссер, сценарист.

Фото: adebiportal.kz

Окончил Казахский педагогический институт имени Абая.

Трудовая деятельность: первый заместитель председателя правления ЗАО «Республиканская корпорация телевидения и радио Казахстана» (2001-2002); председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация „Казахстан“ (2002-2006); художественный руководитель продюсерского центра „Ел“ (с 2007 года).

Автор фильмов «Ожидание света», «Столицы Великой степи», «Сны пантеонов Мангыстау», «Хроника утраченного света», «Цветные болезни» и др., книг «Девятихвостая белая лисица», «Волшебная флейта», «Танцующая птица», либретто балета «Жезтырнак», переводов.

61 год назад (1964) родился ТУРЕГАЛИЕВ Нариман Турегалиевич — аким Западно-Казахстанской области.

Фото: Акимат Западно-Казахстанской области

Родился в Уральской (ныне — Западно-Казахстанской) области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-экономист (1990); Каспийский общественный университет, юрист (2004).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Есенсайский» Тайпакского района Уральской области (1981-1982); экономист спецхозобъединения с. Узынколь Теректинского района (1991); главный экономист спецхозобъядинения с. Узынколь Теректинского района (1991-1995); сотрудник крестьянского хозяйства с. Узынколь Теректинского района (1995-1997); главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса «Айтиево» с. Узынколь Теректинского района (1997-1999); директор крестьянского хозяйства «Акжол» с. Узынколь Теректинского района (1999-2001); начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения (2001-2002); директор дома-интерната общего типа г. Уральск (2002-2003); заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области (2003-2005); заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО (2005-2008); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО (2008-2010); начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области (2012-2015); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2016); аким г. Уральск (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке (2020-2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

53 года назад (1972) родился ТОКЕЖАНОВ Болат Турганович — руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1994); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995); ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998); заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000); директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык» (2001); директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003); начальник отдела, начальник управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов (2003-2009); директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2010-2013); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2013-2014); национальный координатор проекта (руководитель) «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» (2014-2017); ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019); председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (07.2020-2022); руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования РК (2022-2023); руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет» (12.2018).

47 лет назад (1977) родился СОВЕТОВ Алексей Сергеевич — заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Фото: Комитет по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Родился в г. Кокшетау. Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Ш. Уалиханова (1999); Академию гражданской защиты МЧС России с отличием и золотой медалью (2008).

Трудовая деятельность: старший офицер отдела информации, связи и оповещения Акмолинского областного управления по ЧС АЧС РК (1999-2001); старший офицер отдела информации, связи и оповещения Акмолинского областного управления по ЧС МЧС РК (2001-2005); начальник отдела связи, информатизации и оповещения департамента по ЧС Акмолинской области МЧС РК (2005-2009); старший офицер департамента гражданской обороны, воинских частей и оперативного реагирования МЧС РК (2009-2010); начальник управления сил и средств аварийно-спасательных работ департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК (2010-2012); заместитель директора — начальник управления сил и средств аварийно-спасательных работ департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК (2012-2014); директор департамента ликвидации ЧС МЧС РК (06.2014-10.2014); начальник управления ликвидации ЧС КЧС МВД РК (10.2014-03.2016); начальник ДЧС Акмолинской области КЧС МВД РК (03.2016-12.2020).

На занимаемой должности — с декабря 2020 года.