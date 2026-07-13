19 городов за 76 дней: казахстанка объехала страну на велосипеде

Бурлен Адилеткызы, проделавшая путь от Урумчи до Астаны, в этом году объездила самые потаенные уголки Казахстана и завершила свое долгое велопутешествие в столице страны. Велопутешественница стала гостьей программы «Бүгін. Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе своего путешествия, длившегося 76 дней, она посетила 19 городов, познакомившись с природой страны и повседневной жизнью каждого региона.

По словам Бурлен Адилеткызы, ее первая поездка охватывала маршрут от Урумчи до Алматы. В то время она переселилась на свою историческую Родину. А в ходе поездки в этом году она объездила регионы Казахстана и поближе познакомилась с природой родной земли. По ее словам, цели и впечатления от этих двух путешествий были совершенно разными.

Кадр из видео

— Я и раньше часто видела людей, отправляющихся в долгие поездки на велосипеде. В один из дней мне пришла мысль: «Когда я состарюсь и буду вспоминать свою молодость, какие воспоминания у меня будут?». С этого момента ради особенных впечатлений и незабываемых воспоминаний я решила отправиться в путешествие. В свою первую поездку я впервые переехала на Родину. А во время второго путешествия я объездила каждый регион родной страны и познакомилась с ними поближе, — сказала она.

Бурлен Адилеткызы начала свое путешествие в апреле и находилась в пути более 2 месяцев. За это время она успела посетить 19 городов.

— При планировании маршрута я не могла сразу решить, с какого города начну. Я лишь четко знала, что конечной точкой путешествия будет Астана. Поразмыслив около 1 месяца, я посчитала правильным начать путь из Актау. Таким образом появилась возможность охватить все регионы страны. Мой маршрут продолжился с запада на юг, с юга — на восток, оттуда на север, а затем в сторону центра страны, — рассказала путешественница.

По ее словам, каждый регион Казахстана уникален по-своему. Однако степи Мангистау ей особенно сильно понравились.

— Природа Мангистау произвела на меня особенное впечатление. Даже в ее полупустынной степи есть своя красота, да и дороги очень хорошие. Гостеприимство жителей Атырау восхитило меня. А город Уральск заинтересовал своей богатой историей. В связи с этим мне хочется выразить особую благодарность жителям западного и южного регионов. Они тепло встречали меня и не жалели посильной помощи, — сказала Бурлен Адилеткызы.

Путешественница отметила, что осталась особенно благодарна казахскому народу за гостеприимство. По ее словам, жители южного региона заранее организовали для нее места остановок вплоть до того момента, пока она не добралась до Восточного Казахстана.

Кадр из видео

— Каждый день примерно около 30 человек останавливались, спрашивали о моем самочувствии и предлагали помощь. Это придавало мне огромные силы и энергию. Мои подписчики в социальных сетях тоже приглашали в гости к себе домой и оказывали поддержку на протяжении всего пути. Ежедневно я находилась в дороге с 4 часов утра до 21-22 часов. Моей целью было добраться за 1 день до следующего населенного пункта или региона. Поэтому я ни разу не проводила ночь в степи, — поделилась она.

В ходе затянувшегося путешествия спутником Бурлен Адилеткызы стал котенок, которого она встретила по дороге. Она дала своему коту кличку Орал.

— Город Уральск стал третьей остановкой в моем путешествии. Именно там я встретила на дороге котенка. Поскольку я ехала одна, я посчитала его своим спутником и назвала Орал. У этого есть еще одно символическое значение. Я ведь тоже человек, который вернулся на свою историческую Родину. Поэтому я дала это имя с особым добрым предзнаменованием, — сказала Бурлен Адилеткызы.

Бурлен Адилеткызы рассказала, что самой большой трудностью в поездке была физическая нагрузка. Поскольку она начала велопутешествие в апреле, из-за воздействия холодного весеннего ветра у нее разболелись колени. Добравшись до города Усть-Каменогорск, она прошла лечение, после чего продолжила свой путь.

Стоит отметить, что гостьей программы «Бүгін. Live» также стала победительница фестиваля BaiQymyz-2026 Алия Кабдулина.

Напомним, что маршрут Бурлен Адилеткызы начался 20 апреля в Актау.