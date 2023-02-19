19 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот день был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

Международный день казу

Казу - разновидность мембранофона, то есть музыкального инструмента, в котором натянутая мембрана вибрирует, производя или изменяя звук. Первое задокументированное упоминание о казу датировано 9 января 1883 года. В этот день американский изобретатель Уоррен Герберт Фрост получил патент на казу. Однако казу Фроста не было похоже на современное казу в форме подводной лодки. Современный дизайн был запатентован Джорджем Д. Смитом 27 мая 1902 года.

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой.

Австрийская Республика - государство в Центральной Европе. Расположено в бассейне реки Дунай. Площадь - 83 879 кв.км. Столица - г. Вена. Официальный язык - немецкий. Денежная единица - евро. Глава государства - президент, избирается населением на 6 лет (с правом только одного переизбрания) на основе всеобщего избирательного права, из числа лиц, пользующихся правом голоса и достигших 35 лет.

Австрия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана и занимает 9-е место по объёмам двусторонней торговли среди государств Европейского союза. В свою очередь Казахстан является вторым торговым партнером Австрии среди стран СНГ.

В 1994 году была образована Республиканская комиссия по правам человека, главная цель которой - реализация вопросов обеспечения прав и свобод человека в Казахстане, усиление гарантий их соблюдения.

В 1994 году впервые сборная суверенной Республики Казахстан приняла участие в XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммер. Казахстанцы трижды поднимались на пьедестал («золото» и два «серебра»).

В 2009 году в Исламской Республике Иран в центре прикаспийской провинции Гулистан городе Горган состоялось официальное открытие Генерального консульства Республики Казахстан, главной задачей деятельности которого определена четкая организация казахстанско-иранского партнерства в самых различных направлениях при эффективном использовании транспортного потенциала и инвестиционных возможностей провинции.

В 2013 году вблизи Тараза археологи нашли ряд ценных артефактов - 45 фрагментов золотых украшений, останки погребенного человека и останки хищных птиц, по всей видимости, охотничьих беркутов. Захоронение относится к эпохе «раннего железа», датируется приблизительно I-III веками до нашей эры. Что касается погребенного человека, то археологи уверены, что это представитель сакской знати.

В 2013 году Республика Казахстан и Итальянская Республика подписали соглашение о транзите военного имущества и персонала из Афганистана через территорию РК железнодорожным и воздушным путем. Аналогичные подписанному соглашения ранее заключены и с другими участниками миссии Международных сил содействия безопасности (ISAF) - это США, Германия, Испания, Великобритания и Франция, а также НАТО в целом как международная организация.

В 2014 году в Актау открылось консульство Туркменистана, что позволит укрепить культурно-гуманитарные и экономические отношения двух стран, облегчить жителям Казахстана и Туркменистана решение юридических вопросов.

В 2015 году в Москве в Доме ветеранов прошла презентация документального фильма «Подняться в воздух!» о дважды Герое Советского Союза, заслуженном военном летчике СССР генерал-майоре авиации Талгате Бегельдинове.

Историческая документальная лента повествует о судьбе 19-летнего юноши, который на своем ИЛ-2, прозванном фашистами «Черной смертью», одним из первых советских летчиков бомбил Берлин, освобождал Кавказ и Украину. В основу фильма легли мемуары легендарного летчика-штурмовика, написанные им в далеком 1966 году в книге «Илы атакуют».

В 2015 году в рамках акции «Одна страна - одна книга» главной книгой для всеобщего чтения был выбран роман-трилогия «Кочевники» Ильяса Есенберлина.

Цель акции - пропаганда казахской литературы, сохранение духовного наследия народа, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, а также приобщение населения к чтению и к библиотекам.

В 2015 году в Алматы состоялась церемония передачи семье генерала армии Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова ордена Отечественной войны II степени.

Генерал армии Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов был представлен к ордену Отечественной войны еще в 1985 году. Однако тогда награда не дошла до него.

В 2018 году были внесены изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

В 2020 году в Казахстане был создан отряд цифровых комиссаров, в который вошли общественные деятели, блогеры и журналисты.

Цифровые комиссары являются независимыми наблюдателями, которые на общественных началах будут вести мониторинг проектов и инициатив государственных органов, реализуемых по программе «Цифровой Казахстан», представлять замечания и предложения с позиций граждан-получателей по государственным услугам и работе ЦОНов.

В 2021 году в Испании была выпущена почтовая марка, на которой изображен логотип 30-летия независимости Республики Казахстан с надписью на испанском языке и указанием дорогой для сердца каждого казахстанца даты.

Марка, являющаяся визитной карточкой почтовой корреспонденции, будет напоминать испанцам о важной для Казахстана юбилейной дате.

В 2021 году состоялась церемония передачи 300 книг Центру казахской литературы и культуры Национальной библиотеки Республики Беларусь, среди которых творения выдающихся, знаковых личностей нашей страны - Ибрая Алтынсарина - казахского педагога-просветителя, писателя, фольклориста, учёного-этнографа, 180-летие которого широко отмечается в этом году, а также изданного по заказу посольства 4-томника «Путь Абая» М. Ауэзова на белорусской мове. Много детской, художественной и научной литературы, исторических, культурологических изданий.

В 2022 году Нуринскому многопрофильному колледжу было присвоено имя заслуженного деятеля Казахстана и почётного работника профессионально-технического образования, академика Международной академии информатизации, доктора педагогических наук, профессора Болата Абдикаримова, внёсшего неоценимый вклад в развитие педагогики, теории и методики профессионального образования, этнопедагогики. Болат Абдикаримов - автор более 300 научных и учебно-методических трудов, вырастил не одно поколение докторов, кандидатов и магистров наук.