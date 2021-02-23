НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 экопостов дополнительно установят по периметру Алматы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом города Алматы ведутся работы по устройству еще 19 экопостов по периметру города для въезжающего автотранспорта в город. Информация по автотранспортным средствам, не соответствующих установленным экологическим требованиям, будет передаваться по системе «Сергек» в Департамент полиции города Алматы для оперативного отслеживания и ограничения их передвижения по городу. Вышеуказанные мероприятия направлены на улучшение экологического состояния города и увеличение пропускной способности дорожной сети», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он также рассказал о механизме субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, акиматом города Алматы с АО «Halyk Bank» достигнута договоренность о кредитовании подключения газа жителей города из категории социально-уязвимых слоев населения.

«В рамках указанного проекта акиматом города Алматы определено 92 домовладения, из них на сегодняшний день газифицировано 71 (Алатауский район – 34 и Наурызбайский район - 37). До конца февраля 2021 года планируется завершить газификацию оставшихся 21 домовладений. Вопросы состояния экологической среды города Алматы находятся на постоянном контроле Правительства и местного исполнительного органа», - заключил Премьер-Министр.