19 единиц оружия изъяли из незаконного оборота за 3 дня в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 16 по 18 сентября полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В целях предупреждения преступлений с использованием огнестрельного оружия сотрудники полиции проверили владельцев оружия, а также провели мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота.

Так за 3 дня проверено по месту жительства 2400 владельцев гражданского оружия.

По результатам проверки выявлено 109 административных правонарушений. Составлено административных протоколов по статье 484 (нарушение правил хранения) - 75, по статье 486 (нарушение правил регистрации, перерегистрации) - 34.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 19 единиц оружия, в том числе 13 гладкоствольных, 1 травматическое и 5 электрических оружий.

По всем фактам изъятия оружия к административной ответственности по статье 482 КоАП РК привлечено 17 граждан.