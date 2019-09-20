+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 27 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

19 единиц оружия изъяли из незаконного оборота за 3 дня в ВКО

20 Сентября 2019 21:53
Поделиться:
19 единиц оружия изъяли из незаконного оборота за 3 дня в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 16 по 18 сентября полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Новости по теме

Ружье хранил в диване житель СКО
Незаконно хранимое оружие изъяли у ранее судимого мужчины в Семее Оружие обнаружили в открытом багажнике машины в Атырау Переделанную пневматическую винтовку изъяли в СКО

В целях предупреждения преступлений с использованием огнестрельного оружия сотрудники полиции проверили владельцев оружия, а также провели мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота.

Так за 3 дня проверено по месту жительства 2400 владельцев гражданского оружия.

По результатам проверки выявлено 109 административных правонарушений. Составлено административных протоколов по статье 484 (нарушение правил хранения) - 75, по статье 486 (нарушение правил регистрации, перерегистрации) - 34.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 19 единиц оружия, в том числе 13 гладкоствольных, 1 травматическое и 5 электрических оружий.

По всем фактам изъятия оружия к административной ответственности по статье 482 КоАП РК привлечено 17 граждан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Безопасность, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив