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вчера 19:55
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вчера 19:42
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вчера 14:31
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19 единиц оружия изъяли из незаконного оборота за 3 дня в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 16 по 18 сентября полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В целях предупреждения преступлений с использованием огнестрельного оружия сотрудники полиции проверили владельцев оружия, а также провели мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота.
Так за 3 дня проверено по месту жительства 2400 владельцев гражданского оружия.
По результатам проверки выявлено 109 административных правонарушений. Составлено административных протоколов по статье 484 (нарушение правил хранения) - 75, по статье 486 (нарушение правил регистрации, перерегистрации) - 34.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 19 единиц оружия, в том числе 13 гладкоствольных, 1 травматическое и 5 электрических оружий.
По всем фактам изъятия оружия к административной ответственности по статье 482 КоАП РК привлечено 17 граждан.
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