19 детей родились в новогоднюю ночь в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ночь на Новый год в родильных домах Мангистауской области на свет появились 19 новорожденных, сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Мангистауской области родились 19 детей. Из них девочек - тринадцать, а мальчиков - шесть.«В Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» родились девять детей - пять девочек и четыре мальчика. В Актауском городском перинатальном центре появились на свет четыре девочки. Еще шестерых малышей приняли в районах», - сообщили в пресс-службе.За эту ночь в областной центр «Мать и дитя» доставили 21 беременную женщину. Из них 15 госпитализировали. В Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу доставили 11 детей, госпитализировать пришлось шестерых.