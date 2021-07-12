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    12:27, 12 Июль 2021 | GMT +6

    19 человек вызволены из трудового и сексуального рабства в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала года зарегистрировано 103 преступления, связанных с торговлей людьми. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Люди продолжают попадать в рабство и, как правило, это лица без документов. Так, с начала года зарегистрировано 103 преступления, связанных с торговлей людьми», - сказала Шугыла Бериккызы.

    По данным ведомства, было раскрыто одно похищение человека с целью эксплуатации (ст. 125 УК), три незаконных лишения свободы с целью эксплуатации (126 УК); семь фактов торговли людьми (ст. 128 УК); десять фактов торговли несовершеннолетними (ст.135 УК), восемь фактов вовлечений в занятие проституцией (ст. 308 УК); пять фактов вовлечений несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст.134 УК); 69 фактов сводничества и содержания притонов (ст.309 УК).

    «К различным срокам уже осуждено девять человек. Вызволено из трудового и сексуального рабства – 19 человек», - добавила Шугыла Бериккызы.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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