19 человек спасли от снежных заносов за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана обратились к жителям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с резкими изменениями погодных условий, а именно метель, ветер с порывами до 25 м/сек и плохой видимостью Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует граждан, что сегодня все трассы (кроме направления Нур-Султан-Коргалжын) закрыты. По решению Управления образования акимата г. Нур-Султан 23 января отменены занятия для 1 смены с 0-11 классы и 1-2 курсы колледжей первой смены», - сообщили в ДЧС.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что на экстренный телефон службы «112» с 00:00 часов 23 января поступило 1639 звонков, из них 85% звонки по вопросам открытия трасс и отмене занятий.

«Столичные спасатели выезжают на подмогу гражданам, которые остались в снежном плену на высокопроходимой технике Трэкол, Нива-Марш, где в результате со снежных заносов только лишь за сутки (с 22 на 23 января) спасено 19 человек», - отмечается в сообщении.

На 23 января по данным Казгидромета в городе Нур-Султан сохраняются снег, метель, гололед, ветер юго-западный ночью порывы до 23 м/с.

По данным акимата Нур-Султана на сегодняшний день задействовано 1127 единиц специальной техники и 1700 дорожных рабочих. В ночь с 22 на 23 января вывезено 27 485 кубометров снега (2290 рейса), всего за весь период было вывезено 2191788 кубометров снега (182649 рейса).

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Информация о закрытии трасс службой 112 отправляется посредством смс сообщений, в приложении SmartAstana, в социальных сетях Инстаграм (@nursultan_tjd), а также Вы можете скачать бесплатное приложение «Дармен» в Playmarkete и Appstore, где вам будет приходить мгновенное уведомление об открытии и закрытии дорог», - обратились в ДЧС.

Жителям и гостям столицы рекомендуется:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.