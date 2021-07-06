19 человек спасли на озере Бурабай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 июля в 20:00 часов спасатели при патрулировании на озере Бурабай спасли 19 человек, в том числе 7 детей. Об этом передает МИА «Казинфрм» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Туристы из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега на лодках и катамаранах. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области пострадавших нет.

МЧС РК напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности на воде: «Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!».