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    22:38, 05 Июль 2021 | GMT +6

    19 человек спасли на озере Бурабай

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 июля в 20:00 часов спасатели при патрулировании на озере Бурабай спасли 19 человек, в том числе 7 детей. Об этом передает МИА «Казинфрм» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Туристы из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега на лодках и катамаранах. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области пострадавших нет.

    МЧС РК напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности на воде: «Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!».


    Теги:
    Погода МЧС Главная Происшествия Акмолинская область
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