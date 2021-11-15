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вчера 23:40
19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
15 Ноября 2021 08:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
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За сутки 13 ноября 15 человек скончались от коронавирусной инфекции и 4 человека от пневмонии с признаками КВИ.
Также опубликованы данные о к оличестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 13.11.2021г.).
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