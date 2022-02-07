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19 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

7 Февраля 2022 08:46
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19 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах COVID-19 и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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По данным на 5 февраля, з а сутки в Казахстане зарегистрировано 16 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и три летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).

Опубликованы также данные по регионам.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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