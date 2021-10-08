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    22:47, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    19 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

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    НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число пострадавших в результате произошедшего землетрясения в столичном регионе Японии возросло до 19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщил телеканал NHK. Трое из них пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

    Сообщается, что сейсмологи понизили магнитуду землетрясения в столичном регионе Японии до 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. По уточненным данным, глубина очага также составляла не 80, а 75 км.

    Ранее сообщалось, о мощном землетрясении в Токио.



    Теги:
    Япония Землетрясение Мировые новости
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