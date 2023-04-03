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19 человек погибли в результате схода оползня в Конго

Автор:  
Татьяна Кудренок
3 Апреля 2023, 14:36
19 человек погибли в результате схода оползня в Конго Фото: Dolores Ochoa/AP

КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - В результате схода оползня в воскресенье утром на востоке Демократической Республики Конго погибли 19 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Star.

Местные власти подтвердили эту информацию.

Помимо этого, официальные лица заявили, что в деревне Булва в провинции Северное Киву число погибших, вероятно, возрастет.

По их данным, женщины и дети, которые стирали белье в горном ручье, были похоронены заживо после того, как под ними провалилась земля.

Поиски других пострадавших возобновятся сегодня.

В течение последних нескольких месяцев регион страдал от проливных дождей, которые и привели к возникновению наводнений и оползней.


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