19 человек погибли в результате схода оползня в Конго

КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - В результате схода оползня в воскресенье утром на востоке Демократической Республики Конго погибли 19 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Star.

Местные власти подтвердили эту информацию.

Помимо этого, официальные лица заявили, что в деревне Булва в провинции Северное Киву число погибших, вероятно, возрастет.

По их данным, женщины и дети, которые стирали белье в горном ручье, были похоронены заживо после того, как под ними провалилась земля.

Поиски других пострадавших возобновятся сегодня.

В течение последних нескольких месяцев регион страдал от проливных дождей, которые и привели к возникновению наводнений и оползней.