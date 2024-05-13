19 человек погибли при обрушении многоэтажного дома в ЮАР

Число погибших в результате обрушения строящегося многоэтажного дома в городе Джордж в ЮАР увеличилось до 19 человек . Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Власти города Джордж сообщили, что во время обрушения под завалами остался 81 рабочий, из-под завалов извлечены 48 человек.

В больницах продолжается лечение 14 раненых. Ведутся поиски оставшихся под завалами 33 человек.

Многоэтажное строящееся здание в городе Джордж обрушилось 6 мая.