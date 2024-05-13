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    12:58, 13 Май 2024 | GMT +6

    19 человек погибли при обрушении многоэтажного дома в ЮАР

    плиты, развалины
    Фото: Freepik.com

    Число погибших в результате обрушения строящегося многоэтажного дома в городе Джордж в ЮАР увеличилось до 19 человек . Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу

    Власти города Джордж сообщили, что во время обрушения под завалами остался 81 рабочий,  из-под завалов извлечены 48 человек.

    В больницах продолжается лечение 14 раненых. Ведутся поиски оставшихся под завалами 33 человек.

    Многоэтажное строящееся здание в городе Джордж обрушилось 6 мая.

    Теги:
    Африка Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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