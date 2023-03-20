19 человек погибли при аварии автобуса в Бангладеш

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли, 12 пострадали в результате аварии автобуса на юге Бангладеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Число погибших возросло до 19. По меньшей мере 12 человек получили серьезные травмы. Они доставлены в университетскую больницу Дакки», - сообщили в местной полиции.

По сообщению агентства Agence France Presse, правоохранители отметили, что водитель потерял управление, из-за чего автобус упал с высоты девять метров.

Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Бангладеш ежегодно растет. Правительство страны поставило цель снизить количество аварий вдвое к 2030 году.