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    00:30, 20 Март 2023 | GMT +6

    19 человек погибли при аварии автобуса в Бангладеш

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    Фото: EPA
    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли, 12 пострадали в результате аварии автобуса на юге Бангладеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Число погибших возросло до 19. По меньшей мере 12 человек получили серьезные травмы. Они доставлены в университетскую больницу Дакки», - сообщили в местной полиции.

    По сообщению агентства Agence France Presse, правоохранители отметили, что водитель потерял управление, из-за чего автобус упал с высоты девять метров.

    Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Бангладеш ежегодно растет. Правительство страны поставило цель снизить количество аварий вдвое к 2030 году.


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