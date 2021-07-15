19 человек погибли из-за наводнения в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном «Бернд», унесли жизни 19 человек. Еще от 30 до 60 человек числятся пропавшими без вести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся на Германию, в районе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине. Не менее 19 человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Для спасения людей задействовали вертолеты

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Погибшие и пропавшие без вести

По разным данным, от 30 до 60 человек числятся в настоящее время пропавшими без вести. 19 человек погибли. Как сообщает полиция Вупперталя, в среду вечером в Золингене во время ливня 82-летний мужчина упал в затопленный подвал своего дома. Позже пенсионер был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось.

В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. В районе Арвайлер жертвами наводнения стали четыере человека. Власти округа Ойскирхен сообщили в четверг о восьми погибших. Еще один человек утонул в округе Унна.

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) намерен посетить город Хаген, особенно сильно пострадавший от наводнения.