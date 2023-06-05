07:10, 05 Июнь 2023 | GMT +6
19 человек погибли из-за горного обвала на юго-западе Китая
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 19 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате горного обвала, произошедшего в воскресенье в городском округе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Центрального телевидения Китая, обвал произошел в воскресенье утром на территории государственного лесхоза города Лэшань провинции Сычуань.
Для проведения поисково-спасательной операции на место происшествия направили более 600 человек. Поисковые работы завершились в 20:00ч по местному времени.
В настоящее время проводится расследование причин горного обвала.