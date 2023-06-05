19 человек погибли из-за горного обвала на юго-западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 19 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате горного обвала, произошедшего в воскресенье в городском округе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Центрального телевидения Китая, обвал произошел в воскресенье утром на территории государственного лесхоза города Лэшань провинции Сычуань.

Для проведения поисково-спасательной операции на место происшествия направили более 600 человек. Поисковые работы завершились в 20:00ч по местному времени.

В настоящее время проводится расследование причин горного обвала.