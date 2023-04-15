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19 безымянных улиц получили названия в  Усть-Каменогорске

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 17:31
19 безымянных улиц получили названия в  Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На внеочередном заседании Восточно-Казахстанского областного маслихата депутаты поддержали решение дать наименования ряду составных частей города Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Названия 19 улиц в 18 и 20 жилых районах, а также в селе Самсоновка теперь звучат в национально-патриотическом стиле. Так, в 18 жилом районе улицу № 1 наименовали улицей Медеу, а в 20 жилом районе улицу № 12 - улицей Жидебай. B районе села Самсоновка появились улицы Аргымақ, Наурыз, Айнакол, Едил, Дастур, Есил, Аманат, Жайык, Балдырган, Серпер, Мереке, Коктем, Шарын, Кеген, Келешек, Масаты и Самал.


Восточно-Казахстанская область  
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