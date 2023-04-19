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19 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2023, 08:00
19 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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75 лет назад (1948) родилась ДЖАЛМАГАМБЕТОВА Светлана Жакияновна - член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК, первый заместитель генерального директора ТОО «Евразия + ОРТ».

Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1971); Академию общественных наук при ЦК КПСС, преподаватель общественных наук.

Трудовая деятельность: инженер-конструктор, начальник КБ, секретарь Комитета комсомола завода «Целиноградсельмаш» (1971-1980); инструктор Целиноградского горкома партии (1980-1982); заместитель председателя Ленинского райисполкома (1982-1983); секретарь парткома завода «Целиноградсельмаш» (1983-1985); инструктор Целиноградского обкома партии (1985); заместитель председателя Целиноградского облисполкома (1985-1987); первый секретарь Советского райкома партии (1987-1989); заведующий идеологическим отделом Целиноградского обкома партии (1989-1991); председатель Целиноградского областного комитета по делам молодежи (1991-1992); заместитель главы администрации, заместитель акима Акмолинской области (1992-2003); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию, заместитель руководителя депутатской группы «Ауыл» (с 2003 года); член Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, член группы сотрудничества с Сенатом Румынии, с Сеймом Литовской Республики, с Парламентом Республики Хорватия (2008-2014).

Награждена орденом «Құрмет» (2006); памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (2007); медалями Республики Казахстан.

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66 лет назад (1957) родилась АУБАКИРОВА Жания Яхияевна - казахская пианистка, музыкальный педагог, профессор.

Родилась в г. Алматы. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, концертный исполнитель, концертмейстер, преподаватель (1979).

Трудовая деятельность: концертмейстер Государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1979); ассистент-стажер Московской консерватории (1979-1981); старший преподаватель, доцент, заведующая кафедрой специального фортепиано Алма-Атинской консерватории (1981-1993); солистка Казахской филармонии им. Джамбула (с 1983); руководитель авторского колледжа (с 1994); ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1997-2018).

Обладатель 2-го Гран-при и специальной премии за лучшее исполнение произведений современных французских авторов на Международном конкурсе пианистов им. М. Лонг и Ж. Табо (Париж, 1983); лауреат конкурса камерных ансамблей (Париж, 1985, совместно с Гаухар Мурзабековой).

Награждена орденами «Парасат» (2008), литературы и искусств (Франция, 1998); Екатерины Великой III степени «За укрепление дружбы между Казахстаном и Россией» (Российская Федерация, 2008).

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49 лет назад (1974) родился КАТАЕВ Дамир Меделбаевич - первый заместитель прокурора Алматинской области.

Родился в г. Таразе. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы (1996); заместитель прокурора Илийского района, старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, начальник отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму управления по надзору в социально-экономической сфере г. Алматы; прокурор района «Есиль» г. Астаны (2017-2019); заместитель прокурора Кызылординской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».


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