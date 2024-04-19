19 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

67 лет назад (1957) родилась АУБАКИРОВА Жания Яхияевна — казахская пианистка, музыкальный педагог, профессор.

Родилась в Алматы.

Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, концертный исполнитель, концертмейстер, преподаватель (1979).

Трудовая деятельность: концертмейстер Государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1979); ассистент-стажер Московской консерватории (1979-1981); старший преподаватель, доцент, заведующая кафедрой специального фортепиано Алма-Атинской консерватории (1981-1993); солистка Казахской филармонии им. Джамбула (с 1983); руководитель авторского колледжа (с 1994); ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1997-2018).

Обладатель 2-го Гран-при и специальной премии за лучшее исполнение произведений современных французских авторов на Международном конкурсе пианистов им. М. Лонг и Ж. Табо (Париж, 1983); лауреат конкурса камерных ансамблей (Париж, 1985, совместно с Гаухар Мурзабековой).

Награждена орденами «Парасат» (2008), литературы и искусств (Франция, 1998); Екатерины Великой III степени «За укрепление дружбы между Казахстаном и Россией» (Российская Федерация, 2008).

50 лет назад (1974) родился КАТАЕВ Дамир Меделбаевич — первый заместитель прокурора Алматинской области.

Родился в Таразе.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Бостандыкского района Алматы (1996); заместитель прокурора Илийского района, старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, начальник отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму управления по надзору в социально-экономической сфере Алматы; прокурор района «Есиль» Астаны (2017-2019); заместитель прокурора Кызылординской области (2019-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

50 лет назад (1974) родился ГЛУХИХ Дмитрий Сергеевич — заведующий аналитическим отделом Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Родился в Целинограде.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (1996).

Трудовая деятельность: журналист в газетах и журналах «Есіл», «Столичный проспект», «Нива», «Азамат times», «Вечерняя Астана», агентстве «Хабар»; главный эксперт, заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан, главный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан (1999-2005); заместитель заведующего Отделом информационных и межпарламентских связей, руководитель пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан (2005-2007); советник Премьер-министра Республики Казахстан (2007-2019); заведующий Сводно-аналитическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019-2023).

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

44 года назад (1980) родился ДАУТОВ Дархан Алтаевич — первый заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Международная экономика», квалификация — экономист-международник; Казахстанский институт менеджмента, экономики и планирования при Президенте Республики Казахстан с присвоением степени Master of Business Administration; Корейский Институт Развития, Южная Корея, с присвоением степени Master of Public Policy.

Трудовая деятельность: АО «АТФ Банк» (2002); андеррайтер Департамента андеррайтинга АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2006); советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан (2008-2011); заместитель акима Аксу Павлодарской области (2011-2012); заместитель акима Павлодарской области (2012-2013); председатель Правления АО «Казагромаркетинг» (2013-2018); советник Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан, заместитель заведующего отделом регионального развития, заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2018-2019); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2019-2022); заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» (2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.