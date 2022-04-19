19 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1960 году началось заполнение Бухтарминского водохранилища, расположенного на территории Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей Казахстана. Площадь 5500 кв. км, объём 53 куб. км, длина более 500 км, наибольшая ширина 35 км, средняя глубина 9,6 м. В долинах рек Бухтарма, Нарым и Мончекурской впадины имеются заливы длиной 30-50 км и шириной до 10 км. Из-за таких внушительных размеров Бухтарминское водохранилище называют морем, что действительно соответствует истине.

В 1993 году был совершен первый пассажирский авиарейс из Алматы в турецкий город Трабзон. Авиалайнер «Ту-154м» компании «Азамат» со 120 туристами на борту после 5-часового полета приземлился в аэропорту Трабзона.

В 2005 году в городе Капшагай Алматинской области, неподалеку от части, где служил погибший в Ираке казахстанский миротворец капитан Кайрат Кудабаев (1975-2005), была установлена памятная стела. Средства на изготовление и установку памятного знака были собраны военнослужащими десантно-штурмовой бригады, на базе которой и был сформирован Казбат.

В 2010 году посольством Казахстана в Италии были установлены имена и фамилии 104 советских солдат «Русского батальона» Народно-освободительной армии Югославии, погибших при освобождении северных областей Италии, 38 из которых являются казахами. Поиск погибших воинов инициировал ветеран Великой Отечественной войны, известный казахстанский писатель Калмукан Исабай. Мэрией города Триест, при содействии правительства Италии, был выделен участок земли на военном кладбище для установки памятника погибшим воинам. Официальное открытие обелиска состоялось 25 апреля.

В 2012 году в центре Алматы возле консерватории был установлен памятник Курмангазы.

Курмангазы Сагырбайулы (1818 г.р. Букеевской Орде (ныне - Бокейординский район Западно-Казахстанской области) - казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры), вершиной творчества которого является кюй «Сары-Арка», наполненный светлой тональностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи. Выходец из рода Кызылкурт. Оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

В 2013 году народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева стала первым казахстанским исполнителем, подписавшим контракт с германской звукозаписывающей компанией «Deutsche Grammophon Gesellschaft» и которая получила официальный статус «Артист «Deutsche Grammophon Gesellschaft».

В 2013 году в Казахстане в обращение была выпущена памятная монета «Архар» из серии «Золото номадов», в дизайне которой используются изображения золотых изделий, найденных при археологических раскопках на территории Казахстана. Монета номиналом 500 тенге изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр., диаметр описанной окружности - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - пять тысяч штук.

В 2014 году в Усть-Каменогорске открыли мемориальную стелу в честь Мухтара Ауэзова.

«Мухтар Ауэзов открыл миру Абая, государство Казахстан и нацию казахов. Он открыл миру душу казахов и позволил занять казахской литературе достойное место в мировой культуре», - сказал на церемонии директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихан Калижан.

В 2016 году Боровое вошло в ТОП-3 самых популярных курортов в СНГ. Такие результаты составил турсервис Travel.ru по данным бронирования гостиниц и апартаментов на курортах на лето 2016 года. В первую пятерку самых популярных курортов в странах СНГ вошли озеро Иссык-Куль (Кыргызстан), курорт Боровое (Казахстан), озеро Нарочь (Беларусь), Каспийское море (Баку, Азербайджан) и озеро Севан (Армения).

В 2017 году на VII Международном кинофестивале в Пекине впервые были продемонстрированы фильмы производства киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова «Кунанбай» и «Ореховое дерево». Казахстанские фильмы участвовали в рамках программы «Панорама» и конкурса «Лучший фильм Шелкового пути».

В 2018 году между Министерством образования и науки РК и Министерством Европы и иностранных дел Франции было подписано Соглашение о реализации программы «Абай-Верн», в рамках которого в высшие учебные заведения Франции были направлены 90 магистрантов второго года обучения и 10 докторантов, обучающихся в казахстанских высших учебных заведениях. Цель соглашения - укрепление казахстанско-французского партнёрства в сфере высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.

В 2019 году был осуществлен выпуск сборника «Дала фольклорының антологиясы» , включающего в себя богатое культурное наследие, произведения, отображающие многовековую историю нашего народа - сказки, героические эпосы, айтысы, ораторские речи, кюи, терме, стихи. В сборнике собраны песни известных композиторов XIX века. К примеру, можно будет услышать такие композиции, как «Балкадиша», «Дударай» известного певца Амре Кашаубаева, «Кок шолак» Кенена Азирбаева, Манарбека Ержанова, Кали Байжанова.

В 2019 году победитель проекта «100 лиц Казахстана», основатель компании MBionics 24-летний Маулен Бектурганов разработал первый в Казахстане бионический протез руки, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, который максимально способствует улучшению образа жизни человека.