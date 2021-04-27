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    18:35, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    19 517 человек привито против коронавируса в Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области число привитых против коронавируса составляет 19 517 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, 25 апреля были привиты первым компонентом вакцины 440 человек. В частности, в медицинской клинике «Нейрон» - 35 человек, в Мунайлинской центральной районной больнице - 85, в Мангыстауской центральной районной больнице - 10, в Тупкараганской центральной районной больнице - 10, в Актауской городской поликлинике №1 – 170, в Жанаозенских городских поликлиниках №2 и №3 – 55, в медицинской клинике «Медикер Каспий» - 25.

    Вторым компонентом вакцины привиты 240 человек. В медклинике «Нейрон» - 50, в Мунайлинской центральной районной больнице - 15, в Тупкараганской центральной районной больнице -15, в Актауской городской поликлинике №1 – 75, в Актауской городской поликлинике №2 – 30, в Мангыстауской центральной районной больнице - 30, в Бейнеуской районной центральной больнице - 25.

    Таким образом, с начала вакцинации в области привито первым компонентом 19 517 человек, вторым компонентом - 2 947 человек.

    Каждый житель области, независимо от района проживания, может вакцинироваться в любом кабинете. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского обследования. Процедура бесплатная. На сегодняшний день работает 32 прививочных кабинета.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на побережье Каспия открылся передвижной пункт вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Мангистауская область
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