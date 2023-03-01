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19,5 млрд тенге на закуп лекарств выделят в  Астане

1 Марта 2023, 14:43
19,5 млрд тенге на закуп лекарств выделят в  Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году на амбулаторное лекарственное обеспечение Астаны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования планируется направить 19,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе ГОБМП – 11,4 млрд тенге, ОСМС взрослые – 7,2 млрд тенге, ОСМС дети – 1 млрд тенге. Поставка лекарственных средств и медицинских изделий с января по утвержденному графику составила сумму 5,6 млрд тенге. Наши эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены», - сообщил директор столичного филиала Фонда медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров во время пресс-конференции.

Он напомнил, что при необходимости пациенты могут обратиться в контакт-центр «СК-Фармации» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439, доступен как для городских, так и для мобильных телефонов. Все звонки бесплатны.

Ранее сообщалось, что в прошлом году бесплатными лекарствами было обеспечено более 207 тысяч пациентов на сумму 17 млрд тенге.


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