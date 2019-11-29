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19,3 млн тенге пени списали должникам в Атырау

29 Ноября 2019 03:31
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19,3 млн тенге пени списали должникам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 19,3 млн тенге пени списали должникам в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На ноябрь 2019 года в рамках амнистии для физических лиц списана пеня на сумму 19,3 млн тенге в отношении 8 880 налогоплательщиков города Атырау. Это те люди, которые погасили основной долг. Общая сумма погашенного долга составила 108,5 млн тенге», - сообщили в департаменте государственных доходов по Атырауской области.

В Атырау еще 50,9 тысячи физических лиц имеют задолженность на сумму 467 млн тенге. В том числе пени на 98,5 млн. тенге.

Напомним, каждый гражданин до конца года может воспользоваться кампанией по списанию пени. Единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам.

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Ключевые слова: Атырауская область, Общество,
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Автор:

А. Соколов

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