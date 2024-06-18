18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

55 лет назад (1969) родился ПЕТРОВ Константин Викторович — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: election.gov.kz

Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова, учитель химии и биологии.

Трудовая деятельность: учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима г. Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов (1991-2004); помощник акима Актюбинской области (2004-2008); начальник управления внутренней политики Актюбинской области (2008-2009); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2009-2013); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2013-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2015-2016); член Центральной избирательной комиссии РК (2016-2017).

На занимаемой должности с августа 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

53 года назад (1971) родился ОРЫНБАСАРОВ Бекбол Тилеумуратович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в г. Форт-Шевченко Мангистауской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения (1993); Актауский университет им. Ш. Есенова, экономист (1998); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, магистр права.

Трудовая деятельность: инспектор таможенного поста «Баутино» Мангистауского областного управления таможни (1993-1994); оператор 5-го разряда нефтегазодобывающего управления «Каламкасмунайгаз» (1994-1995); ревизор-бухгалтер, главный ревизор-бухгалтер, ведущий ревизор-бухгалтер, начальник кредитного отдела Мангистауского областного филиала Народного банка (1995-1998); служба в органах налоговой полиции Мангистауской области (1998-1999); главный специалист отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации (08.1999-11.1999); главный бухгалтер ГККП «Актауская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи» (1999-2000); главный специалист по взаимодействию с финансовыми институтами Мангистауского областного управления поддержки малого предпринимательства (2000-2002); помощник акима-начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Актау (2002-2003); руководитель аппарата акима г. Актау (2003-2004); начальник ГУ «Актауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (2004-2005); заместитель акима г. Актау (2005-2006); начальник управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования (2006-2008); директор департамента по управлению активами, управляющий директор — корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Каспий» (2008-2010); генеральный директор ТОО «Отырар Энерджи» (2010-2014); генеральный директор ТОО «Адай» (2014-2019); председатель правления АО «Специальная экономическая зона Морпорт Актау» (2019-2021); заместитель акима Мангистауской области (2021-2022); первый заместитель акима Мангистауской области (06.01.16.2022.2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

53 года назад (1971) родился МУСИН Талгат Жагпарович — вице-президент по экономике и финансам АО «Астық Транс».

Окончил Кокшетауский институт экономики и менеджмента специальность «Экономист-менеджер».

Трудовая деятельность: экономист Кокшетауского филиала ДГД «Специальная военизированная служба охраны»; начальник отдела учета вагонного парка ДГП «Третья государственная компания по управлению вагонным парком»; главный специалист отдела учета инвентарного парка грузовых вагонов; департамента вагонного хозяйства; главный специалист отдела учета инвентарного парка грузовых вагонов; начальник сектора взаимообмена грузовыми вагонами управления учета инвентарного парка грузовых вагонов; начальник отдела обеспечения перевозок грузовым вагонным парком управления расчетов с участниками перевозочного процесса департамента экономики и финансов; заместитель начальника управления — начальник отдела планирования и анализа эксплуатационных показателей управления эксплуатационных показателей департамента экономики и финансов; начальник управления экономики; заместитель директора департамента экономики и финансов; директор департамента экономики и финансов (Член Правления).

52 года назад (1972) родилась НУРЖИГИТОВА Дана Омирбаевна — известный журналист, казахстанская телеведущая.

Фото: parlam.kz

Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (1995); по программе MBA Университет «ALMA U» (2019).

Трудовая деятельность: концертмейстер в Алматинском государственном университете им. Абая (1994-1996); концертмейстер Республиканского колледжа им. К. Байсеитовой (1996-1997); ведущая новостных программ АО «Хабар» (1997-2002); работала в АО «РТРК «Казахстан» (2002); редактор, ведущая новостных и других программ, продюсер АО «Хабар» (2002-2013); редактор ТОО «TV Fresh» (2013-2015); ведущая АО «РТРК «Казахстан» (2015-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2019-2023).

Награждена орденом «Құрмет» (2020); нагрудными знаками «Мәдениет қайраткері», «Ақпарат саласының үздігі», «За заслуги в развитии печати и информации» МПА СНГ, нагрудным знаком Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие отрасли отечественных средств массовой информации.

37 лет назад (1987) родился ИРГАЛИЕВ Асет Арманович — постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Фото: akorda.kz

Родился в г. Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса (Швеция) (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема, экономист (2010).

Трудовая деятельность: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010-2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011-2012); региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (2013-2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016); советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016); советник Премьер-министра РК (2016-2018); заведующий Центром проектного управления канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018); вице-министр национальной экономики РК (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019); член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (с 2020 года); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (06.01.2022, переназначен 28.11.09.02.2022.2023); помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (02.09.05.16.2023.2024).

На занимаемой должности с мая 2024 года.

Также в этот день родились:

103 года назад (1921-2001) родился АЙДАРОВ Губайдулла Айдарович — видный казахский ученый-лингвист, с чьим именем неразрывно связано развитие отечественной тюркологии.

Фото: kazpravda.kz

Родился на Мангышлаке, неподалеку от современного города Актау. Учился на подготовительном отделении педагогического училища в Ташаузе Туркменской ССР (1934-1935); в Красноводском техникуме им. Н. Баумана (1935-1937). В 1938 году он окончил педучилище в туркменском городе Мары, куда переехала его семья, и стал учителем семилетней школе. В 1939 году его призвали на действительную военную службу в Кавказский военный округ. Для Губайдуллы Айдарова она завершилась в 1944 году после тяжелого ранения в боях за Украину. В 1948 году окончил Шымкентский педагогический институт, в 1952 году — Казахский педагогический институт им. Абая, позже, в 1956 году, — аспирантуру при нем. Его преподавателями были Мухтар Ауэзов, Малик Габдуллин и другие выдающиеся личности эпохи. С 1959 г. работал младшим и старшим научным сотрудником Института языкознания Академии наук Казахстана.

Ученый является автором более 250 научных работ, в том числе 10 монографий и учебников для вузов. Его научные работы в основном посвящены изучению тюркских письменных памятников, в своих научных трудах он транскрибировал тексты древнетюркских памятников по современной графике, анализировал их язык с лингвистической точки зрения, изучал и доказал близость языка народов мира.

Его труды по изучению языка памятников письменности Бильге-кагана, Тоникука и Куль-тегина, «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» и другие монографии уже много лет являются настольными книгами каждого молодого ученого, остановившего свой выбор на таинственном мире изучения рунологии и истории казахского языка.