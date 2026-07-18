18 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1970) родилась ГАЛИМОВА Алия Кайратовна — руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: ortcom.kz

Родилась в г. Павлодаре. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа (1992-1995); преподаватель Павлодарского государственного университета (1995-2000); преподаватель Евразийского университета (2000-2003); главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2003-2008); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2008-2010); заместитель акима Павлодарской области (2010-2012); ответственный секретарь Министерства образования и науки РК (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента РК (2015-2016); советник первого заместителя председателя Партии «Нур Отан» (02.2016-11.2016); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2019); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности — с 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

52 года назад (1974) родился ЕСТИБАЕВ Аскар Султанович — аким Тюлькубасского района Туркестанской области.

Фото: Аппарат акима Тюлкубасского района

Родился в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Высшее образование, юрист и экономист.

Трудовая деятельность: судебный пристав Алмалинского районного суда г. Алматы (1998-2002); работа на руководящих должностях в судейской администрации г. Астаны (2002-2006); работа в посольстве Казахстана в РФ, на руководящих должностях в Министерствах образования и науки, связи и информации, культуры и информации, транспорта и коммуникаций (2006-2013); советник акима г. Шымкент, заместитель председателя правления СПК «Шымкент», руководитель департаментов в Министерствах образования и науки, энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов (2013-2022); заместитель руководителя аппарата акима Туркестанской области (10.2022-12.2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

40 лет назад (1986) родился АЛИАКПАРОВ Дархан Жуматаевич - председатель Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии.

Фото: Агентство по атомной энергии РК

Родился в Улытауском районе Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2008) специальность «Техническая физика»; Университет «Тұран-Астана» (2022) специальность «Юриспруденция»; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2024).

Трудовая деятельность: машинист-обходчик 3 группы Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2008-2009); машинист-обходчик 4 группы Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2009); машинист-обходчик 5 группы Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2009); машинист-обходчик 6 группы Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2009-2011); старший машинист Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2011); начальник смены станции Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс» (2011-2012); начальник смены станции Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Kazakhmys Energy» (2012-2014); главный специалист территориального органа по г. Астана Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК (2014); заместитель руководителя территориального департамента по г. Астана Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2014); заместитель руководителя территориального департамента по г. Астана Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2014-2017); руководитель управления мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2017-2018); руководитель территориального департамента по г. Астана Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2018-2020); заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2020-08.2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

39 лет назад (1987) родился НУРПЕИСОВ Асат Булатович — управляющий делами Президента Республики Казахстан.

Фото: qr-pib.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Нью-Йоркский университет в Праге, экономика и менеджмент; Европейскую школу бизнеса, магистр международного банковского дела и финансов.

Трудовая деятельность: работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory (2012-2015); руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ „Байтерек“ (2016-2017); главный инспектор, заместитель заведующего, и. о. заведующего Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (2018-2019); руководитель аппарата председателя Национального Банка Республики Казахстан (2019-2022); руководитель аппарата акима города Алматы (2022-2023); заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Также в этот день родились:

82 года назад (1944-2020) родилась САДЫКОВА Раиса Кудайбергеновна — первая женщина в Казахстане, ставшая профессиональным дирижером, заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель диплома IV Всесоюзного конкурса дирижеров в г. Москве.

Фото: facebook.com/gatobabay

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования.

Трудовая деятельность: с 1964 по 1975 год была артисткой Казахского национального инструментального оркестра; с 1975 года — ведущий дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей.

Выступала с солистами Е. Серкебаевым, А. Днишевым, Б. Тулегеновой, Н. Усенбаевой, Л. Альпиевой и многими другими; со звездами мировой оперы и балета на фестивалях в г. Алматы. В 2000 году с успехом провела гастроли по всей территории Китая.

65 лет назад (1961-1999) родился АШИМОВ Саги Асаналиулы — киноактер, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Фото: wikipedia.org

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт (1982).

Первая роль в кино — образ Калама «Вырасти свой колос» (1978). Позже сыграл Акима в «Невозможных детях» (1980), Арыстана в фильме «Месяц на размышление» (1981), служащего в «Каралы сулу» (1982), Тауекель-хана в «Сказке о прекрасной Айсулу» (1990). Всего успел сняться в главных ролях в более чем 20 фильмах. В 1982–1984 годах снялся в 4-серийном телефильме «Чокан Валиханов» в главной роли Чокана. Историко-биографический фильм-сериал вышел в 1985 году. За проникновенное исполнение этой роли молодой С. Ашимов получил Государственную премию Казахской ССР 1986 года. В 1995–1999 годах снялся в первом казахском телесериале (465 серий) «Перекрёсток». Сыграл одну из главных ролей — бизнесмена-мафиози Тимура Сабирова.