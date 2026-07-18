18 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день слушания

Этот день появился благодаря Всемирному проекту слушания, некоммерческой организации, деятельность которой направлена на понимание мира и природы, культуры и общества посредством слуха.

Дата праздника выбрана в честь дня рождения канадского композитора, учителя музыки, писателя, художника, философа и защитника окружающей среды Рэймонда Мюррея Шейфера. Он известен в первую очередь благодаря своей книге «Настройка мира» и проекту World Soundscape Project. Шейфера считают основателем современной науки акустической экологии.

СОБЫТИЯ

В 1907 году недалеко от города Семея без единого гвоздя было построено удивительное творение человеческих рук — Деревянная мечеть. История этого мусульманского храма началась в 1812 году с основания татарской общиной поселения Акколтык в 50 домов. По инициативе Фазылбекова Султангалия Нигматуллаевича строительство мечети было начато в 1905 году и продолжалось два года. Она создавалась по типовому проекту казанских деревянных мечетей. План и проект сохранились.

В 2013 году в румынском городе Галац состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан и вступления в должность почетного консула Казахстана в Румынии Петро Лифичиу.

Город Галац — крупнейший румынский порт на реке Дунай, имеет большой экономический и транспортно-транзитный потенциал.

В 2014 году в Астане состоялась церемония открытия нового здания столичного Дворца правосудия. В новом дворце имеются 50 залов заседаний, в которых расположились суд города Астаны, специализированный межрайонный экономический суд столицы, Есильский районный суд и суд № 2 Есильского района. В залах установлено оборудование аудио-, видеофиксации судебных процессов и системы видеонаблюдения, имеется специальная аппаратура для проведения видеоконференций. Для удобства граждан в зале предусмотрена система автоматического оповещения участников судебных процессов через sms-рассылку и электронную почту.

В 2014 году на базе Назарбаев Университета в Астане был открыт Технологический парк, общая площадь которого превышает 2 тысячи кв. м. На базе этого комплекса будут вестись замеры и исследования в области изучения возобновляемой энергии. Для этого в технопарке установлены фотоэлектрические панели, гелиоколлекторы, ветрогенераторы и тепловые насосы.

В 2016 году казахстанка Карина Нажмеддинова стала обладательницей гран-при международного конкурса-фестиваля «Sun оf Italy», который проходил в Италии. Организатором конкурса является международный продюсерский центр поддержки начинающих артистов Fiestalonia International (Великобритания) и испанский фестивальный комитет Fiestalonia Milenio. Каждый участник фестиваля-конкурса получает именной диплом, зарегистрированный итальянским представительством от члена CID UNESCO.

В 2016 году в книге «1941. Брестская крепость. Казахстан» были впервые опубликованы списки казахстанцев — защитников Брестской крепости. Автор книги — Лайла Ахметова, доктор исторических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе КазНУ им. аль-Фараби.

В книге описаны события предвоенных лет и 1941 года в Брестской крепости. Особый акцент сделан на участие в этих событиях казахстанцев. Найдены новые имена защитников Брестской крепости из Казахстана, рассказаны их истории, показана работа поисковиков в архивах, музеях и библиотеках Казахстана, Беларуси, России, Польши, Германии.

В 2016 году в Стамбуле в ходе заседания Комитета Всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список Всемирного наследия был включен Тянь-Шань (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан). Этот трансграничный объект является частью центрально-азиатской горной системы Тянь-Шань — одной из семи крупнейших горных цепей мира. Регион западного Тянь-Шаня имеет мировое значение, так как является местом происхождения ряда видов фруктовых деревьев и отличается большим разнообразием типов лесов и уникальным растительным миром.

В 2017 году обучающийся в Военно-морской академии в Южной Корее курсант Казахстана Бахтияр Куйкен завоевал золотую медаль среди любителей бокса в корейском городе Чинджу, одержав победу в трех боях — в двух боях одержал победу со счетом 3:0, один бой закончился техническим нокаутом и был один отказ от боя.

В 2017 году пограничная застава Кызылкум Кызылординского пограничного отряда была переименована в пограничную заставу имени Жанкожа батыра, прославившегося геройскими подвигами.

Жанкожа Нурмухамедов (Батыр Жанкожа) (1795, аул Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области Казахстана — 1860) — батыр, старшина рода шекты, возглавлял народно-освободительное восстание сырдарьинских казахов против гнета Хивинского и Кокандского ханств (первая половина XIX в.) и колониальной политики России (1856-1857). Будучи бием и батыром, он не стремился к власти и славе, всегда оставался простым человеком. Был борцом за свободу казахов, не признающим «ни русских, ни хивинцев, ни кокандцев и никаких ханов».

В 2018 году казахстанский художник, почетный посол проекта АТОМ Карипбек Куюков был объявлен лауреатом Международной премии «За безъядерное будущее». Церемония вручения прошла в октябре в Зальцбурге (Австрия).

В 2019 году в Кокшетау была открыта мемориальная доска единственной в Казахстане женщине-полицейскому, начальнику Медицинской службы УВД Акмолинской области подполковнику внутренней службы Ботагоз Бижановой, погибшей при исполнении служебного долга. Родные Ботагоз Бижановой и гости посетили ведомственный музей департамента. Вниманию гостей были представлены экспозиционные залы, а также специальный уголок, посвященный памяти Ботагоз Магазовны. Здесь и форменное обмундирование, и фотографии, рассказывающие об ее жизни и служебной деятельности, книги с воспоминаниями коллег и родных, а также пистолет, из которого был произведен роковой выстрел.

В 2021 году в Кокшетау прошло открытие мемориальной доски в честь известного советского и казахстанского психолога, профессора Марса Субханкулова. Табличка с его словами «Счастье — это ты и твоя жизнь, такое не повторится» появилась на доме, в котором он жил с 1935 года.

«Человек-космос», «человек-вселенная» — так называют его те, кто знаком с его творчеством. Он увлекался йогой, рисованием и фотографией, любил жизнь во всех ее проявлениях и замечал то, мимо чего могли пройти другие.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия в мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк. В рамках визита Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Джидде.

В 2024 году Национальный банк Республики Казахстан успешно запустил пилотный проект по использованию цифрового тенге из средств Национального фонда. На втором этапе внедрения цифровой валюты средства были направлены на строительство участка железной дороги «Достык-Мойынты». Технология цифрового тенге позволяет владельцам контролировать и эффективно расходовать средства. В ходе пилотного запуска выделенные на проект деньги были маркированы и выплачиваются только организациям, выполнившим обязательства. Расчеты в маркированных цифровых тенге проводятся по всей цепочке поставок до конечных подрядчиков. Доступ к счетам в цифровых тенге организован через интерфейсы участников рынка. Эта технология снижает риски нецелевого расходования средств и обеспечивает прозрачность государственных расходов. Проект реализуется совместно с АО «Самрук-Қазына», АО «Қазақстан темір жолы», АО «Казпочта» и АО «Народный Банк Казахстана».

В 2024 году в Исследовательском институте умных систем и искусственного интеллекта ISSAI при Nazarbayev University разработали смарт-ассистента Umay, аналог ассистента «Алиса», говорящую на казахском языке. Umay представляет собой виртуального помощника, владеющего казахским языком, созданного в цифровой форме в виде реалистичного человеческого аватара женского пола. Возможности ассистента охватывают широкий спектр областей, включая науку, образование, историю, технологии и медицину. Она объединяет передовые речевые технологии, разработанные в ISSAI, в том числе автоматическое распознавание речи (ASR) и преобразование текста в речь (TTS), для облегчения естественного и свободного общения на казахском языке.

В 2025 году на 85-м году жизни скончался народный писатель Казахстана, выдающийся поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай.

Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекистана. Окончил факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института. Занимал различные должности в сфере литературы и культуры — был литературным консультантом в Союзе писателей, работал в издательствах «Жалын» и «Жазушы», в газетах «Оңтүстік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», на «Қазақфильме» и в системе внешней политики. Автор многочисленных поэтических сборников, таких как «Аққу арман», «Раушан ғұмыр», «Қызыл жел», а также ряда популярных песен и театральных пьес «Ауылдан келген ару», «Әмір-Темір», «Абай-Тоғжан». Лауреат премий имени И.Жансүгурова, независимой премии «Платиналы Тарлан» и участник международного фестиваля тюркской поэзии. Написал около 70 песен и 150 текстов песен.

В 2025 году Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее — НДС) –16%.

В 2025 году в Карагандинской области рядом с селом Тортколь были найдены остатки жилища бронзового века — это полуземляночное сооружение с двойным рядом стен, выложенных из каменных плит. Внутри постройки учёные также нашли фрагменты глиняной посуды с геометрическим орнаментом, кости животных, каменные орудия, кремнёвый наконечник стрелы и металлический нож.

В 2025 году 27-летний параспортсмен из Караганды Акназар Муталипов совершил уникальный заплыв через озеро Балхаш, преодолев 20 километров от берега до берега всего за 13 часов. «Цель моего заплыва — в первую очередь доказать себе и всему миру, что человек без одной руки и ноги способен преодолеть огромные дистанции. И, конечно же, я хочу установить мировой рекорд!» — написал Акназар в социальных сетях.