08:16, 14 Октябрь 2021 | GMT +6
1895 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 419,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 45,
Актюбинская область - 153,
Алматинская область - 155,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 196,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 81,
Карагандинская область - 178,
Костанайская область - 126,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 24,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 81.
Итого выздоровевших в Казахстане - 852744.