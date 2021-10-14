1895 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 419,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 45,

Актюбинская область - 153,

Алматинская область - 155,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 196,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 81,

Карагандинская область - 178,

Костанайская область - 126,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 24,

Павлодарская область - 93,

Северо-Казахстанская область - 94,

Туркестанская область - 81.

Итого выздоровевших в Казахстане - 852744.