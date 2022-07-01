Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
189 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
1 Июля 2022 10:15

189 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 55,

в городе Алматы – 98,

в городе Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 5,

в Карагандинской области – 5,

в СКО – 1.


Новости по теме
Многие заболевшие коронавирусом нуждаются в ревакцинации – Минздрав РК
Большая часть случаев заболевания КВИ относится к штамму «омикрон-стелс» - Минздрав
Необходимости для введения масочного режима нет – глава Минздрава РК
Читайте также
Многие заболевшие коронавирусом нуждаются в ревакцинации – Минздрав РК
Большая часть случаев заболевания КВИ относится к штамму «омикрон-стелс» - Минздрав
Необходимости для введения масочного режима нет – глава Минздрава РК
Казахстан становится центром медицинского туризма в Центральной Азии – Президент
Заболеваемость эхинококкозом выросла в 2,6 раза в Акмолинской области
Какие изменения произойдут в жизни казахстанцев с 1 июля
31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в РК за сутки
Президенту доверяют 83% казахстанцев

Лента новостей

Архив