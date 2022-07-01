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1 Июля 2022 10:15
189 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 55,
в городе Алматы – 98,
в городе Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 1,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 5,
в Карагандинской области – 5,
в СКО – 1.
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