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    11:41, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    189 нарушителей домашнего карантина выявили по проекту «Ashyq» в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга озвучила основные причины роста заболеваемости коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач столицы озвучила главные причины продолжающейся регистрации случаев коронавируса.

    «Основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции являются несоблюдение жителями карантинных мероприятий, а именно посещение мест массового скопления людей, неношение масок, а также одной из причин является несоблюдение режима домашнего карантина как амбулаторными больными, так и лицами, находящимися в близком контакте», - прокомментировала Сархат Бейсенова.

    По ее словам, несмотря на запрет, горожане нарушают домашний карантин, что подтверждается посещением ими объектов - участников проекта «Ashyq», по которому только в апреле выявлено 189 нарушителей домашнего карантина, из них 89 больных и 100 контактных лиц.

    Отметим, в день в Нур-Султане регистрируется до 650 случаев коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Общество Безопасность
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