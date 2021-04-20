189 нарушителей домашнего карантина выявили по проекту «Ashyq» в Нур-Султане
В ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач столицы озвучила главные причины продолжающейся регистрации случаев коронавируса.
«Основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции являются несоблюдение жителями карантинных мероприятий, а именно посещение мест массового скопления людей, неношение масок, а также одной из причин является несоблюдение режима домашнего карантина как амбулаторными больными, так и лицами, находящимися в близком контакте», - прокомментировала Сархат Бейсенова.
По ее словам, несмотря на запрет, горожане нарушают домашний карантин, что подтверждается посещением ими объектов - участников проекта «Ashyq», по которому только в апреле выявлено 189 нарушителей домашнего карантина, из них 89 больных и 100 контактных лиц.
Отметим, в день в Нур-Султане регистрируется до 650 случаев коронавируса.