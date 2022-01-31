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189 человек задержали в Казахстане за незаконное хранение оружия и боеприпасов

31 Января 2022 13:34
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189 человек задержали в Казахстане за незаконное хранение оружия и боеприпасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 189 человек задержали по стране за незаконное хранение и ношение оружия в рамках оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов задержаны 189 лиц. Обнаружено и изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2 315 штук специальных средств и боеприпасов», - рассказал во время онлайн-брифинга начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев.

«К примеру, в Алматы в микрорайоне «Шанырак-2» задержаны четверо граждан у которых по месту жительства обнаружены и изъяты охотничье ружье, 8 единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат, 2 магазина автомата Калашникова, бронежилет и щит. В городе Таразе, в квартире задержана группа лиц, у которых обнаружены и изъяты 2 травматических и 1 сигнальный пистолеты, свето-шумовая граната, а также 173 патрона калибра 9 мм», - отметил спикер.

Также по словам Багланбека Айтпаева, в Талдыкоргане задержан гражданин, у которого по месту жительства обнаружен и изъят пистолет «Макарова» с 9 патронами к нему. В Жамбылской области задержаны двое граждан, у которых изъяты травматический пистолет, охотничье ружье и бронежилет.

«Добровольно сдано гражданами 50 единиц оружия, из них 5 – нарезного, 29 – гладкоствольного и 4 – иного оружия», - сообщил начальник управления.

Напомним , после снятия режима Чрезвычайного положения с 19 января во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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