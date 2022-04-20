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1885 человек переправлено из отрезанных водой сел в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Апреля 2022, 19:57
1885 человек переправлено из отрезанных водой сел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Организована работа по перевозке продуктов питания, направляемых в населенные пункты Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Кызылкогинском районе Атырауской области из-за большого паводка пришлось для пропуска воды вскрыть автодорогу Миялы-Карабау-Индер. В настоящее время уровень воды снизился. Связь жителей 6 сельских округов по суше была прервана, на помощь людям пришли спасатели. На постоянной основе ведется работа по переправке на лодках жителей, имеющих срочные дела в районном центре. На сегодняшний день переправлено 1885 человек, в том числе 52 ребенка. Кроме того, организована работа по перевозке продуктов питания, направляемых в населенные пункты. Силами районного отдела полиции ведется работа по охране общественного порядка», - сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.

Напомним, 14 апреля, спасая село от затопления, в Кызылкогинском районе Атырауской области вскрыли автотрассу.


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