188 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 42,

в городе Алматы – 91,

в городе Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 1,

в СКО – 2.