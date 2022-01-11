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    09:51, 11 Январь 2022 | GMT +6

    188 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 23 725 человек. 188 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 11 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 23 725 человек (–21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 139 пациент, на амбулаторном уровне – 20 586 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 188 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 67 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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