РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:34, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    188 человек эвакуировали из областной детской больницы в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В медучреждении произошло задымление, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 октября, в 3:36, в здании павлодарской областной детской больницы сработала пожарная сигнализация. Персонал сообщил о произошедшем в пожарную службу и службу скорой медицинской помощи, а также руководству больницы, которое срочно прибыло на место происшествия», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Об этом экстренно оповестили руководство управления здравоохранения региона, отметили в ДЧС. Пожарные на месте происшествия обнаружили очаг задымления в помещении санпропускника на первом этаже первого отделения в корпусе «А» инфекционного стационара, в результате чего задымился коридор. В палатах задымления не было, так как они спроектированы в виде боксов.

    «За полтора часа до происшествия произошло аварийное отключение электроэнергии в инфекционном стационаре, которая подается от ТП-463, находящейся на балансе ТОО «ПРЭК». Была вызвана аварийная бригада, - добавили в департаменте. - Возможно, данный инцидент с перепадом напряжения в электросети явился причиной произошедшего».

    Пациенты были оперативно были эвакуированы в безопасное место - в корпус «Б», находящийся в 150 метрах от корпуса «А». Пострадавших нет, уточнили в департаменте.

    Было было эвакуировано 112 детей и 76 человек, занятых уходом за ними.

    «Все эвакуированные пациенты были осмотрены работниками скорой медицинской помощи, пострадавших в результате задымления не выявлено», - уточнили в пресс-службе ДЧС.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!