188 человек эвакуировали из областной детской больницы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В медучреждении произошло задымление, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 октября, в 3:36, в здании павлодарской областной детской больницы сработала пожарная сигнализация. Персонал сообщил о произошедшем в пожарную службу и службу скорой медицинской помощи, а также руководству больницы, которое срочно прибыло на место происшествия», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Об этом экстренно оповестили руководство управления здравоохранения региона, отметили в ДЧС. Пожарные на месте происшествия обнаружили очаг задымления в помещении санпропускника на первом этаже первого отделения в корпусе «А» инфекционного стационара, в результате чего задымился коридор. В палатах задымления не было, так как они спроектированы в виде боксов.

«За полтора часа до происшествия произошло аварийное отключение электроэнергии в инфекционном стационаре, которая подается от ТП-463, находящейся на балансе ТОО «ПРЭК». Была вызвана аварийная бригада, - добавили в департаменте. - Возможно, данный инцидент с перепадом напряжения в электросети явился причиной произошедшего».

Пациенты были оперативно были эвакуированы в безопасное место - в корпус «Б», находящийся в 150 метрах от корпуса «А». Пострадавших нет, уточнили в департаменте.

Было было эвакуировано 112 детей и 76 человек, занятых уходом за ними.

«Все эвакуированные пациенты были осмотрены работниками скорой медицинской помощи, пострадавших в результате задымления не выявлено», - уточнили в пресс-службе ДЧС.



