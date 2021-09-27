08:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6
1878 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1878 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 186,
город Алматы - 485,
город Шымкент - 41,
Акмолинская область - 96,
Актюбинская область - 62,
Алматинская область - 162,
Атырауская область - 53,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 184,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 164,
Северо-Казахстанская область - 71,
Туркестанская область - 50.
Всего в стране выявлено 878990 заболевших.