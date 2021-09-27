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    08:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1878 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1878 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 186,

    город Алматы - 485,

    город Шымкент - 41,

    Акмолинская область - 96,

    Актюбинская область - 62,

    Алматинская область - 162,

    Атырауская область - 53,

    Восточно-Казахстанская область - 95,

    Жамбылская область - 53,

    Западно-Казахстанская область - 36,

    Карагандинская область - 184,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 164,

    Северо-Казахстанская область - 71,

    Туркестанская область - 50.

    Всего в стране выявлено 878990 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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