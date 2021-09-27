1878 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1878 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 186,

город Алматы - 485,

город Шымкент - 41,

Акмолинская область - 96,

Актюбинская область - 62,

Алматинская область - 162,

Атырауская область - 53,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 184,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 164,

Северо-Казахстанская область - 71,

Туркестанская область - 50.

Всего в стране выявлено 878990 заболевших.



