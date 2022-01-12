187 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 423 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 27 423 человек (–25 609+ и 1 814 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 409 пациент, на амбулаторном уровне – 24 014 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 187 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 59 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 41 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.