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    09:01, 12 Январь 2022 | GMT +6

    187 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 423 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 27 423 человек (–25 609+ и 1 814 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 409 пациент, на амбулаторном уровне – 24 014 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 187 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 59 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 41 пациент.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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