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187 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

19 Января 2022 08:40
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187 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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За 17.01.2022 г. зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 206 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84928, летальных случаев - 5241, выздоровевших - 78097.



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