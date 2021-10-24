1863 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 76,

город Алматы - 338,

город Шымкент - 36,

Акмолинская область - 123,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 66,

Восточно-Казахстанская область - 220,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 162,

Костанайская область - 319,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 62,

Павлодарская область - 212,

Северо-Казахстанская область - 107,

Туркестанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 871803.