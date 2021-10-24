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    08:15, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    1863 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 76,

    город Алматы - 338,

    город Шымкент - 36,

    Акмолинская область - 123,

    Алматинская область - 60,

    Атырауская область - 66,

    Восточно-Казахстанская область - 220,

    Жамбылская область - 19,

    Западно-Казахстанская область - 10,

    Карагандинская область - 162,

    Костанайская область - 319,

    Кызылординская область - 28,

    Мангистауская область - 62,

    Павлодарская область - 212,

    Северо-Казахстанская область - 107,

    Туркестанская область - 25.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 871803.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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