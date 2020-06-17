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186 человек выздоровели от КВИ

17 Июня 2020 21:40
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186 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 34,

город Алматы - 30,

город Шымкент - 1,

Жамбылская область - 5,

Акмолинская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 50,

Кызылординская область - 6,

Алматинская область - 18,

Карагандинская область - 20,

Костанайская область - 1,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9920:

г. Нур-Султан – 2089

г. Алматы – 2128

г. Шымкент – 512

Акмолинская область – 170

Актюбинская область – 293

Алматинская область – 407

Атырауская область – 1000

Восточно-Казахстанская область – 137

Жамбылская область – 330

Западно-Казахстанская область – 670

Карагандинская область – 736

Костанайская область – 187

Кызылординская область – 467

Мангистауская область – 271

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 284


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