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1850 детям помогли в ходе акции «Дорога в школу»в Павлодаре

26 Августа 2021 17:19
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1850 детям помогли в ходе акции «Дорога в школу»в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в ходе акции «Дорога в помощь» детям помогли на 12 млн тенге. На деньги всеобуча и спонсоров покупают нужные детям вещи, канцтовары для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Оказана материальная помощь за счёт внебюджетных средств 1850 детям из социально уязвимых слоёв населения на общую сумму более 12 миллионов тенге. На деньги всеобуча и спонсоров приобретаются необходимые для обучения в школе вещи, канцелярские товары для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Работа гороно по оказанию помощи в подготовке к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей города идёт в ходе республиканской акции «Дорога в школу». Помощь, по данным ведомства, оказывают общественность, предприятия. В отделе образования работают телефон горячей линии для регистрации обращений людей, банк данных о детях, нуждающихся в помощи по подготовке к школе.

С участием представителей госорганов, педагогов школы, спонсоров, родителей в школе № 28 устроили благотворительную акцию «Твори добро». Выпускник школы Руслан Абдрахманов, предприниматель, вручил 20 учащимся комплект наборов принадлежностей: рюкзаки, наборы тетрадей, ручки, карандаши, ластики, линейки, альбомы.


Фото отдела образования г. Павлодара.


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#Павлодарская область   #Образование   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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