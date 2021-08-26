1850 детям помогли в ходе акции «Дорога в школу»в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в ходе акции «Дорога в помощь» детям помогли на 12 млн тенге. На деньги всеобуча и спонсоров покупают нужные детям вещи, канцтовары для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оказана материальная помощь за счёт внебюджетных средств 1850 детям из социально уязвимых слоёв населения на общую сумму более 12 миллионов тенге. На деньги всеобуча и спонсоров приобретаются необходимые для обучения в школе вещи, канцелярские товары для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Работа гороно по оказанию помощи в подготовке к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей города идёт в ходе республиканской акции «Дорога в школу». Помощь, по данным ведомства, оказывают общественность, предприятия. В отделе образования работают телефон горячей линии для регистрации обращений людей, банк данных о детях, нуждающихся в помощи по подготовке к школе.

С участием представителей госорганов, педагогов школы, спонсоров, родителей в школе № 28 устроили благотворительную акцию «Твори добро». Выпускник школы Руслан Абдрахманов, предприниматель, вручил 20 учащимся комплект наборов принадлежностей: рюкзаки, наборы тетрадей, ручки, карандаши, ластики, линейки, альбомы.





Фото отдела образования г. Павлодара.